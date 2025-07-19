Bilecik'te Domates Yüklü Kamyon Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

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Söğüt-Bilecik karayolu Yeniköy köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü'nden yüklediği domatesleri Sakarya'da götürmek üzere yola çıkan Ali A. yönetimindeki kamyonun sürücüsü aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Recep Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastensine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA