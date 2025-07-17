Arnavutköy’de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Arnavutköy’de, kontrolden çıkan otomobilih refüjdeki elektrik direğine çarptığı kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Arnavutköy’de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1'i Çocuk 2 Yaralı
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Kaza, Arnavutköy Devlet Hastanesi önündeki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 HFZ 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, elektrik direği ise devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen direk nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Elektrik kesintisi sağlanana kadar güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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