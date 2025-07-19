Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir'e Tebrik: 'Baba Mesleğini Yapmak İçin YKS'de Gerekli Puanı Aldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz ay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e destek olmaya devam ediyor. Nehir'i YKS'ye gireceği okula bizzat kendisi götüren Özel, Nehir'in sınav sonuçları açıklandıktan sonra da bir tebrik mesajı yayımladı.

'HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN'

YKS sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özgür Özel, "Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın" ifadelerini kullandı.

Sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençleri kutladığını belirten CHP lideri, "Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.



Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da… pic.twitter.com/lbiRu6jpLq — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi