Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i Sınava Götürdü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in gireceği üniversite sınavına (YKS) götürdü.

Özel, bugünde Anne Nurcan Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

'TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ'

Özel, YKS'ye girecek öğrenciler için sınav öncesi mesaj paylaştı. Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YKS’ye girecek sevgili gençler; Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz emeğin karşılığını almanızı umuyorum. Her ne kadar bu tip bir eğitim ve ölçme değerlendirme sistemini yanlış bulsam da sınavın yepyeni bir başlangıcın ilk günü, tertemiz hayallerinize açılan bir kapı olmasını diliyorum. Ferdi kardeşimin emaneti Nehir’le birlikte sınav heyecanını yaşarken; okul bahçesinde yalnızca onun değil hepinizin geleceği için dua edeceğim. Sizlere yürekten başarılar diliyorum. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun."

Kaynak: ANKA