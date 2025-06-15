Nehir Zeyrek’ten Yürekleri Burkan ‘Babalar Günü’ Paylaşımı

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Geçtiğimiz hafta yaşadığı elektrik kazası sonucunda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Babasına duyduğu özlemi satırlarına yansıtan Nehir Zeyrek’in paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

"Babam, Babalar Günü’n kutlu olsun..." diyerek sözlerine başlayan Zeyrek, "Dünyanın en ince ruhlu, en güzel kalpli babası... Şu an seninle belki dedemin mezarına gider, ardından babaaneme uğrayıp kahve içerdik. Belki de birlikte bir yemek yer, sonra ben sana sımsıkı sarılırdım" ifadelerini kullandı.

'KALBİN KALBİMİN İÇİNDE ATIYOR SANKİ'

Zeyrek paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Seni çok özledim baba... Daha şimdiden sana anlatmak istediğim ama bir türlü anlatamadığım o kadar çok şey birikti ki içimde. Her seferinde kalbimde ayrı bir burukluk kalıyor. Biliyorsun, ben böyle bir şeye alışamam. Sen hep, "Ben seni nasıl üniversiteye göndereceğim, ben yapamam sensiz" derdin ya. Peki ben sensiz nasıl yapacağım baba? Aklımda sürekli sen varsın. Sana dair her şeyi, verdiğin tüm öğütleri düşünmeden edemiyorum. Bazen korkuyorum, ya unuturum diye. Ama kalbin, kalbimin içinde atıyor sanki. Her kararımda "Babam ne derdi acaba?" diye soruyorum kendime. Elif’e ve Zeynep’e de zamanında bana verdiğin o öğütleri, o sevgiyi tek tek aktaracağım baba. Sana söz verdim biliyorsun. İyi ki varsın, iyi ki kalbimin içinde yaşıyorsun seni her şeyden çok seviyorum babam. Her şeyin"

Nehir Zeyrek’in gece saatlerinde yayınladığı samimi mesajı, sosyal medyada hızla dikkat çekti. Binlerce kişi mesajı beğenip paylaştı, acısını birlikte hissetti.