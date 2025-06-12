Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek Harekete Geçti: O Paylaşımlara 'Tolerans Yok'

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle tüm ülkeyi derin bir yasa boğan Ferdi Zeyrek Manisa'da yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Zeyrek'in ölümünün ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakılması tepki çekti. Babasının ölümünün aydınlatılması için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nehir Zeyrek yeni bir paylaşımda bulundu.

Nehir Zeyrek sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlattığını açıkladı. Zeyrek, kimseye tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarafıma yönelik sahte hesaplar aracılığıyla yapılan iftira, hakaret ve özel hayatı ihlal eden içeriklerin tamamı için hukuki yollara başvurulmuştur. Bu tarz girişimlerde bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmış olup, hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir. Bilginize."

Kaynak: Haber Merkezi