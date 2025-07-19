Kadın Örgütleri, Suriye’deki Alevi Kadınlara Destek İçin 11 Şehirde Sokağa Çıkıyor

Suriye’de HTŞ ve cihatçı grupların Alevi kadınlara yönelik kaçırma, zorla evlendirme ve köleleştirme vakalarına karşı Kadın İsyanı’nın çağrısıyla Türkiye’nin 11 şehrinde kadınlar sokağa çıkıyor. Eylemler, “Alevi soykırımına karşı kadınların yanındayız” mesajıyla düzenleniyor.

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Kadın Örgütleri, Suriye’deki Alevi Kadınlara Destek İçin 11 Şehirde Sokağa Çıkıyor
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Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve benzeri cihatçı grupların, özellikle Alevi kadınlara yönelik kaçırma, zorla evlendirme ve köleleştirme vakalarının artması, Türkiye’deki kadın örgütlerini harekete geçirdi. Kadın İsyanı’nın çağrısıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve diğer 6 şehirde bugün kadınlar sokaklara çıkarak Suriye’deki Alevi kadınlarla dayanışma eylemleri düzenleyecek.

Eylemlerin ortak mesajı, “Suriye’deki Alevi soykırımına karşı kadınların yanındayız, her yerde sokaktayız!” olarak belirlendi. Kadın İsyanı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de yaşanan mezhepsel şiddetin Alevi kadınları sistematik bir şekilde hedef aldığı belirtilirken, Türkiye’de yaşayan Dürzi kadınların da benzer tehditlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye uzanan bu cihatçı şiddete karşı susmayacağız. Kadınlara yönelik bu vahşete karşı dayanışmamızı büyüteceğiz” ifadelerine yer verildi.

Eylem programı şöyle:

  • İstanbul – 17.00 | Suriye Konsolosluğu önü
  • Ankara – 18.00 | Yüksel Caddesi
  • Şanlıurfa – 13.00 | Novada Park (ATM’ler yanı)
  • Gaziantep – 16.00 | Balıklı Meydan
  • Van – 13.00 | Sanat Sokağı
  • İzmir – 19.30 | Türkan Saylan Kültür Merkezi
  • Mardin – 18.00 | Karayolları Parkı
  • Mersin – 18.30 | Pozcu Koton önü
  • Diyarbakır – 18.30 | Ofis AZC Plaza önü
  • Hatay – 16.00 | Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önü
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Kaynak: Haber Merkezi

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Suriye Alevi
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