Tekirdağ’da Zehir Tacirlerine Darbe, 7 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ genelinde sokak çetelerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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Tekirdağ’da Zehir Tacirlerine Darbe, 7 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Çorlu Cemaliye, Çerkezköy Kızılpınar ve İstasyon, Kapaklı Atatürk ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı ve Bahçelievler mahallelerinde, sokak satıcıları ve torbacılara yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

NARVAS uygulaması üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda 174,6 gram esrar, 34,99 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17,45 gram eroin, 50 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 4 gram skank, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 490 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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Kaynak: İHA

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