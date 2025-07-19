POLİSLİK TABAN PUANLARI 2025: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2025 Taban Puanları Açıklandı mı? Polis Olmak İçin TYT'den Kaç Puan Gerekiyor?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) başvurmak isteyen binlerce aday, PMYO taban puanlarıyla ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. TYT puan türü üzerinden alım yapan PMYO'ya girmek isteyen adaylar, 2025 yılı için geçerli olacak puanları merak ediyor. Peki, 2025 yılında Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) girebilmek için TYT'den kaç puan almak gerekiyor? PMYO 2025 taban puanları açıklandı mı? İşte güncel bilgiler...

PMYO 2025 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılına ait PMYO polis alımı taban puanları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi tarafından yayımlanacak olan 2025 PMYO başvuru kılavuzuyla birlikte taban puanların ve başvuru koşullarının netleşmesi bekleniyor. Kılavuzun önümüzdeki haftalarda yayımlanacağı öngörülüyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL (2024) TABAN PUAN KAÇTI?

2024 yılında PMYO başvuru sürecinde adaylardan en az 250 ham TYT puanı alma şartı aranmıştı. Bu nedenle 2025 yılı için de benzer bir taban puan belirlenmesi bekleniyor. Ancak kesin puanlar, Polis Akademisi tarafından açıklanacak kılavuz ile netleşecek.

PMYO 2025 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı PMYO kontenjanlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde toplam 2.500 asıl aday alınmıştı. Bu kontenjanın 2.000’i erkek, 500’ü kadın adaylardan oluşuyordu. 2025 kontenjanlarının da benzer rakamlarda olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi