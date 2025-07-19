Meteoroloji’nin Ardından Bir Uyarı Daha! Orman Genel Müdürlüğü 4 Madde ile Açıkladı
Türkiye son aylarda farklı illerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken Meteoroloji’nin sıcak hava dalgası uyarısı sonrasında bir uyarı da Orman Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan açıklamada “Anız yakmayın, izmariti yere atmayın” denildi.
Orman Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Meteoroloji’nin sıcaklık uyarısı sonrasında orman yangınlarına dikkat çekilen açıklamada vatandaşlara uyarılar yapıldı.
X hesabından yapılan açıklama şöyle denildi:
19-25 Temmuz tarihleri arasında meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 6-12°C artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte:
- Anız yakmayın,
- Sigara izmaritini yere atmayın
- Açık alanda ateş yakmayın
- Cam şişeleri doğaya bırakmayın
Unutmayın: Orman yangınlarının %86’sı insan kaynaklı! Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan.
🚨 DİKKAT!— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 19, 2025
🔥 ORMAN YANGINI AÇISINDAN YÜKSEK RİSK 🔥
📅 19-25 Temmuz tarihleri arasında meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 6-12°C artması bekleniyor.
🌡️ Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle… pic.twitter.com/HSsdupWnt4