Meteoroloji’nin Ardından Bir Uyarı Daha! Orman Genel Müdürlüğü 4 Madde ile Açıkladı

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Orman Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Meteoroloji’nin sıcaklık uyarısı sonrasında orman yangınlarına dikkat çekilen açıklamada vatandaşlara uyarılar yapıldı.

X hesabından yapılan açıklama şöyle denildi:

19-25 Temmuz tarihleri arasında meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 6-12°C artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte:

Anız yakmayın,

Sigara izmaritini yere atmayın

Açık alanda ateş yakmayın

Cam şişeleri doğaya bırakmayın

Unutmayın: Orman yangınlarının %86’sı insan kaynaklı! Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan.