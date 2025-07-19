Meteoroloji’nin Ardından Bir Uyarı Daha! Orman Genel Müdürlüğü 4 Madde ile Açıkladı

Türkiye son aylarda farklı illerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken Meteoroloji’nin sıcak hava dalgası uyarısı sonrasında bir uyarı da Orman Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan açıklamada “Anız yakmayın, izmariti yere atmayın” denildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Meteoroloji’nin Ardından Bir Uyarı Daha! Orman Genel Müdürlüğü 4 Madde ile Açıkladı
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Orman Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Meteoroloji’nin sıcaklık uyarısı sonrasında orman yangınlarına dikkat çekilen açıklamada vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Meteoroloji’nin Ardından Bir Uyarı Daha! Orman Genel Müdürlüğü 4 Madde ile Açıkladı - Resim : 1

X hesabından yapılan açıklama şöyle denildi:

19-25 Temmuz tarihleri arasında meteorolojik verilere göre sıcaklıkların 6-12°C artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince, dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte:

  • Anız yakmayın,
  • Sigara izmaritini yere atmayın
  • Açık alanda ateş yakmayın
  • Cam şişeleri doğaya bırakmayın

Unutmayın: Orman yangınlarının %86’sı insan kaynaklı! Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan.

Meteoroloji’nin Ardından Bir Uyarı Daha! Orman Genel Müdürlüğü 4 Madde ile Açıkladı - Resim : 2

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