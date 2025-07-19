72 İlde Uyuşturucu Operasyonu! 1933 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki haftada 72 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve binlerce şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlara 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeği katıldı.

72 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun ve Diyarbakır başta olmak üzere 72 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar sonucunda 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1933 GÖZALTI

Ayrıca operasyonlar kapsamında toplam 1933 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, uyuşturucu şebekelerine ağır darbe indirirken sokak satıcılarına da geçit verilmedi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA