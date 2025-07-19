Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Özellikle Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Karadeniz’in iç ve doğu bölümlerinde yağışların etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısı yapılırken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olması istendi. Ayrıca Edremit Körfezi, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay kıyılarında da sağanak geçişleri öngörülüyor.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖRECEK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Malatya’da 40, Diyarbakır’da 43 ve Siirt’te 41 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde ise zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) hissedileceği belirtildi. Bu bölgelerde yaşayanların çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı önlem alması tavsiye edildi.

Bölgelere göre hava durumuna bakıldığında; Marmara ve Ege’de parçalı ve az bulutlu hava hakimken, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz’in bazı bölgelerinde yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ise genellikle açık ve sıcak bir gün geçirecek.

Özellikle İstanbul’da 32, İzmir’de 35, Antalya’da 32, Ankara’da 34, Samsun’da 30, Erzurum’da 30 ve Diyarbakır’da 43 derece sıcaklık öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde öğle saatlerinden sonra ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi