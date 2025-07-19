Şeker Diye İlaç Yutan 2 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, buzdolabında bulunan ağrı kesici ilaçları şeker zannederek yuttu. Fenalaşan çocuk önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şeker Diye İlaç Yutan 2 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, buzdolabında bulunan ağrı kesici ilaçları şeker sanarak yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Talihsiz olay, Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Küçük Muhammet Ç., evde dolaştığı sırada mutfakta bulunan buzdolabının kapağını açtı. Şeker zannettiği ağrı kesici ilaçları yutan 2 yaşındaki çocuk kısa süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden ailesi panikle çocuğu alarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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