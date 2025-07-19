Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu

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Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki turistik kenti Batum’da bir restoranda kan döküldü. Korkunç saldırıda bir Türk vatandaşı öldürüldü.

Saldırı sırasında sırtından beş kurşunla vurulan Türk vatandaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği restoran camları ise parçalanarak çevreye saçıldı.

Olay sonrası bölge güvenlik şeridiyle çevrilirken, Gürcistan polisi kapsamlı bir inceleme başlattı. Adli tıp ekipleri cesedi incelenmek üzere hastane morguna kaldırırken, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.

Türk vatandaşının kimliği ve saldırının nedeni hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA