Yayın Durdurma Cezası Verilmişti: Sözcü TV 10 Gün Sonra Yeniden İzleyiciyle Buluştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 10 günlük yayın durdurma cezası verilen Sözcü TV, ekranlara geri döndü. Karartma sürecinin ardından kanal, yeniden izleyicileriyle buluştu.

Yayın Durdurma Cezası Verilmişti: Sözcü TV 10 Gün Sonra Yeniden İzleyiciyle Buluştu
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmişti.

Sözcü TV, mahkeme kararına uyarak 9 Temmuz'u 10 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.00'da yayınlarını durdurdu. Kanal, kapanış öncesinde ekran yüzlerini, reji çalışanlarını ve yöneticilerini son kez izleyiciyle buluşturdu. Yayınlar, son dakikalarda siyah beyaz ekrana dönüştü.

Yayın Durdurma Cezası Verilmişti: Sözcü TV 10 Gün Sonra Yeniden İzleyiciyle Buluştu - Resim : 1

Sözcü TV 10 günlük karartmanın ardından bu gece 00.01’de yeniden yayına başladı.

İpek Özbey ve Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu ilk yayında konuklar; Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Sözcü TV Yayın Koordinatörü Hakan Durmuş, CHP Milletvekili Yunus Emre, Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, İktisatçı Prof. Dr. Öner Günçavdı, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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