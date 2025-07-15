TikTok Fenomenine Kanlı Pusu! Çocuklarının Göz Önünde Katlettiler

Van'da bir sitenin otoparkında silahlı saldırı yaşandı. Saldırıya uğrayan "Arda Edeoğlu" adıyla tanınan TikTok fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 kızı da yaralandı.

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TikTok Fenomenine Kanlı Pusu! Çocuklarının Göz Önünde Katlettiler
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Selimbey Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında dün saat 22.00 sıralarında bir silahsaldırı gerçekleşti. "Arda Edeoğlu" adıyla bilinen TikTok fenomeni Onur Karayel (36), çocuklarıyla evine giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Karayel hayatını kaybetti, yaşları küçük 3 kızı da yaralandı.

TikTok Fenomenine Kanlı Pusu! Çocuklarının Göz Önünde Katlettiler - Resim : 1

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA

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Silah Saldırı
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