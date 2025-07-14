Malatya'da Korkunç Cinayet: Hapisten Çıkar Çıkmaz Eylem'i Katleden Erkek Yakalandı

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Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri toplumu endişeye sürüklerken, son olarak Malatya’dan acı bir haber geldi. Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteyner Kent'te meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Eylem Yeşilkaya ile birlikte yaşadığı Ö.Y. adlı erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Ö.Y., Yeşilkaya’yı vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan saldırgan için arama çalışmaları başlatıldı.

Kısa süre önce cezaevinden salıverildiği öğrenilen Ö.Y., Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir gün sonra yakalandı. Saldırgan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA