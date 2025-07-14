Malatya'da Korkunç Cinayet: Hapisten Çıkar Çıkmaz Eylem'i Katleden Erkek Yakalandı

Malatya’da birlikte yaşadığı erkek tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki çocuk annesi Eylem Yeşilkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen saldırgan Ö.Y., polis ekiplerince bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Malatya'da Korkunç Cinayet: Hapisten Çıkar Çıkmaz Eylem'i Katleden Erkek Yakalandı
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Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri toplumu endişeye sürüklerken, son olarak Malatya’dan acı bir haber geldi. Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteyner Kent'te meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Eylem Yeşilkaya ile birlikte yaşadığı Ö.Y. adlı erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Ö.Y., Yeşilkaya’yı vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan saldırgan için arama çalışmaları başlatıldı.

Kısa süre önce cezaevinden salıverildiği öğrenilen Ö.Y., Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir gün sonra yakalandı. Saldırgan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle ÖldürdüMalatya'da Vahşet: Cezaevinden Çıktı, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle ÖldürdüGüncel

Kaynak: ANKA

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