Taksim’de Korkunç Olay! Tramvay Seferleri Acilen Durdu

Taksim İstiklal Caddesi’nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Uganda uyruklu iki kadının bulunduğu kiralık otomobil, tramvaya çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. Tramvay seferlerinde ise kısa süreli aksama oldu.

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Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde içerisinde Uganda uyruklu iki kadının bulunduğu kiralık otomobil Balo Sokak'tan ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıktı.

İddiaya göre kadın sürücü fren yerine gaza bastı. Meydanın başında araç, cadde üzerinde ilerleyen tramvaya çarptı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Kaza sırasında çevrede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, araçta ise hasar oluştu. Tramvay seferlerinde ise kısa süreli aksama oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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