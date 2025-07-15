Beylikdüzü'nde Panik Anları! Bir Anda Yayıldı, Bina Tahliye Edildi

İstanbul Beylikdüzü’nde 15 katlı bir binanın bodrum katından yayılan kimyasal koku paniğe neden oldu. Bina tahliye edilirken, 2 vatandaş ve 2 itfaiye eri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın su deposu temizliği sırasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

Beylikdüzü'nde Panik Anları! Bir Anda Yayıldı, Bina Tahliye Edildi
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, 15 katlı bir binanın bodrum katından yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle büyük bir panik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olay 15 Temmuz 2025 günü sabah saatlerinde meydana geldi. Binanın bodrum katından gelen yoğun koku üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Beylikdüzü'nde Panik Anları! Bir Anda Yayıldı, Bina Tahliye Edildi - Resim : 1

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina, kimyasal kokunun yayılması nedeniyle tahliye edilirken, 2 bina sakini ve olaya müdahale eden 2 itfaiye eri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, kimyasal kokunun binanın su deposunda yapılan temizlik çalışması sırasında kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı iddia edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, kimyasal maddenin türü ve zehirlenme vakalarının durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olay bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: DHA

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