Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti... BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye Geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti... BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye Geliyor
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

KONSEYİN İLK TOPLANTISI YAPILACAK

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16 Temmuz 2025 tarihinde ülkemize resmî ziyarette bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecektir.

Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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