Bakan Hakan Fidan'dan ABD'li Mevkidaşıyla Kritik Suriye Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’nin güneyindeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Bakan Hakan Fidan'dan ABD'li Mevkidaşıyla Kritik Suriye Görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri ve bölgedeki artan gerilimi ele aldı. Görüşmede, Suriye'deki çatışmaların sonlandırılması ve sahada sükunetin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Diplomatik kaynaklara göre Fidan, taraflar arasında sağlanan anlaşmaların uygulanmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Fidan, bu tür eylemlerin sadece Suriye'nin egemenliğini değil, bölgesel barış çabalarını da tehdit ettiğini söyledi.

Bakan Hakan Fidan'dan ABD'li Mevkidaşıyla Kritik Suriye Görüşmesi - Resim : 1

Fidan ayrıca, terör örgütlerinin güney Suriye'de oluşan güvenlik boşluğundan faydalanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Türkiye'nin, ABD başta olmak üzere ilgili tüm aktörlerle iş birliğine açık olduğunu belirten Fidan, Suriye halkının geleceği için mevcut fırsatın heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Gazze'deki son durum da gündeme geldi. Bakan Fidan, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bölgeye acil insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Bakan Hakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile GörüştüBakan Hakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile GörüştüGüncel

Kaynak: ANKA

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Bakan Hakan Fidan'dan ABD'li Mevkidaşıyla Kritik Suriye Görüşmesi Bakan Fidan'dan ABD'li Mevkidaşıyla Suriye Görüşmesi