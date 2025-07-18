Bakan Hakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye’nin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Bakan Hakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyinde son günlerde artan gerilim ve güvenlik durumu ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, sükunetin bir an önce sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, sürece yapıcı katkı sunmaya ve gerginliğin sona erdirilmesi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, ulusal birliği ve egemenliğine verdiği desteği yineleyen Fidan, bölgedeki istikrarın sağlanmasının hem Suriyeliler hem de bölge ülkeleri için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bakan Hakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü - Resim : 1

İSRAİL'E TEPKİ

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki olaylara yönelik müdahalesine de tepki gösterdi. İsrail hükümetinin bu tür eylemlerle sadece bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda Suriye halkının geleceğini tehdit ettiğini belirterek, Netanyahu yönetimini gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Hakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net KonuştuHakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net KonuştuGüncel

Kaynak: AA

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