Traktörün Çarptığı Bahçe Kapısının Altında Kalan Kadın Yaralandı

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Adıyaman merkez Paşamezra Köyü'nde İlhan Ç. idaresindeki traktör, geri geri giderken bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrilen demir kapı, sürücünün annesi Ayten Ç.’nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayten Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA