Kayıp Kadının Katledildiği Ortaya Çıktı, Kemikleri Ormanda Bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kayıp başvurusu yapılan kadının kemikleri ormanda bulundu. Cinayetin, kadının eşi ve yakınları tarafından işlendiği ortaya çıktı.

Kayıp Kadının Katledildiği Ortaya Çıktı, Kemikleri Ormanda Bulundu
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusu yapılan bir kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran günü ormanlık alanda yapılan aramalarda kayıp kadına ait olduğu tespit edilen kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemeler sonucu, kadının Nisan 2022 tarihinde eşi, eşinin iki kardeşi ve eşinin amcasının oğlu tarafından, kemiklerin bulunduğu bölgede öldürüldüğü belirlendi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan ve yardım ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet belgesiz av tüfeği, 2 adet belgeli av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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