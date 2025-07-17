Pendik'teki 20 Yıllık Gizem Çözüldü! İntihar Denmişti, Cinayet Çıktı

İstanbul Pendik’te, 2005 yılında tren raylarında parçalanmış halde bulunan Gönül Çelen’in ölümünün intihar değil, cinayet olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı.

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Pendik'teki 20 Yıllık Gizem Çözüldü! İntihar Denmişti, Cinayet Çıktı
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İstanbul Pendik’te Kaynarca Mahallesi’ndeki Tersane Tren İstasyonu’nda Nisan 2005'te bir kadına ait parçalanmış ceset bulunmuş, olay o dönemde tren çarpması sonucu intihar olarak kayıtlara geçmişti. Yapılan kimlik tespiti sonucu hayatını kaybeden kişinin iki çocuk annesi Gönül Çelen olduğu belirlenmişti.

Pendik'teki 20 Yıllık Gizem Çözüldü! İntihar Denmişti, Cinayet Çıktı - Resim : 1

20 YILLIK DOSYA İHBARLA YENİDEN AÇILDI

Aradan geçen yılların ardından gelen isimsiz bir ihbar, dosyanın tekrar açılmasına neden oldu. İhbarcı, Çelen’in intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Bu bilgi üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarla, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen N.K. (60), H.Ç. (60), A.T. (66), İ.G. (55), R.U. (40), M.A.K. (39) ve Ö.K. (34) adlı şüpheliler, İstanbul başta olmak üzere Muğla, Edirne, Sakarya ve Trabzon’daki adreslerde gözaltına alındı.

Pendik'teki 20 Yıllık Gizem Çözüldü! İntihar Denmişti, Cinayet Çıktı - Resim : 2

ADLİ TIP: KENDİ KENDİNE YÜRÜYEMEZDİ

Dosyada yapılan yeni incelemelerde önemli bir detay dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu’nun o dönem hazırladığı raporda, Çelen’in vücudunda 304 promil alkol bulunduğu, bu seviyedeki bir alkol oranının kişinin bilinçli hareket etmesini imkânsız hale getirdiği belirtildi. Bu da, Çelen’in kendi başına raylara gitmesinin mümkün olmadığını ortaya koydu.

Pendik'teki 20 Yıllık Gizem Çözüldü! İntihar Denmişti, Cinayet Çıktı - Resim : 3

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca ölüm saatine çok yakın bir zamanda, Çelen’in telefonuna farklı bir SIM kart takılarak arama yapıldığı tespit edildi. Bu gelişme, olayın cinayet olduğu ihtimalini güçlendirdi. Şüphelilerin bazıları, Çelen’in ölmeden önce iletişimde olduğu kişiler ve eski iş çevresinden çıktı. Arama yapılan adreslerden birinde ise kuru sıkıdan dönüştürülmüş iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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