İzmir'de Yürek Yakan Ölüm! Elektrik Akımına Kapıldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki Ramiz Turgut hayatını kaybetti.

İzmir'de Yürek Yakan Ölüm! Elektrik Akımına Kapıldı
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan genç işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım firmasında görev yapan 25 yaşındaki Ramiz Turgut, fabrikada bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İşçinin elektrikle temas ettiğini fark eden çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi hayatını kaybetti.


Olayla ilgili polis ekipleri ve iş sağlığı uzmanları tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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