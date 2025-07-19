AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken 'Murat Çalık' Çıkışı! O Yorumlara İsyan Etti: 'Bunun Ahireti de Var'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunun ağırlaşmasına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Çalık hakkında yapılan yorumlara değinen Tayyar, "Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var. Yapmayın" dedi.

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AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken 'Murat Çalık' Çıkışı! O Yorumlara İsyan Etti: 'Bunun Ahireti de Var'
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez yendiği kanserin ardından sağlık durumunun yeniden ciddileşmesiyle 21 kilo kaybetti. Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçen gün ameliyat edilen ve sağlık durumu ağır olan Mehmet Murat Çalık'ın tetkiklerinin tekrar yapılmasına karar verdi.

İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık'ın annesi Gülseren Çalık’ın hastane bahçesinden oğluna pencereden baktığı anlar ise yürekleri dağladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şamil Tayyar Çalık için çağrıda bulundu.

Murat Çalık hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur? Dava düşer mi? Deliller karartılır mı? Yurtdışına mı kaçar? Sahi ne olur?

Bazı yorumlara bakıyorum: ‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’ ‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’ ‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’

'BUNUN BİR DE AHİRETİ VAR'

Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir. Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var. Yapmayın."

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Kaynak: Haber Merkezi

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