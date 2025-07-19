Ankara’da Dehşet Anları! Camlar Patladı, Evi Su Bastı… Annenin Feryadı Yürek Dağladı

Ankara Keçiören’de evini su basan bir anne kızı ile birlikte dehşet dolu anlar yaşadı. Anne Asuman Peker o anları “Tam çıkmaya çalışırken cam patladı ve su bir anda içeri doldu. Eşyalar savruldu, su boyumu geçti. Kızımı alıp duvarlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı” diyerek anlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Çağla Apartmanı’nın alt katındaki bir daireyi sular altında bıraktı. Sel sırasında evde bulunan Asuman Paker ve 10 yaşındaki kızı E.T., mahsur kaldı. Olayda apartman duvarlarının çökmesiyle birlikte büyük panik yaşandı.

Ankara’da Dehşet Anları! Camlar Patladı, Evi Su Bastı… Annenin Feryadı Yürek Dağladı - Resim : 1

'ÇALIŞIRKEN CAM PATLADI'

Kendi imkanlarıyla kızını kurtarmayı başaran anne Asuman Paker, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. İşten yeni döndüğünü belirten Paker, “Kızımla birlikte evdeydim. Yağmur aniden bastırdı, çıkmamız gerektiğini söylediler. Tam çıkmaya çalışırken cam patladı ve su bir anda içeri doldu. Eşyalar savruldu, su boyumu geçti. Kızımı alıp duvarlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı” dedi.

'KALÇAMA SEKİZ DİKİŞ ATILDI'

Anne ve kızı, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede geceyi geçirip sabah saatlerinde taburcu edildi. Yaşadığı travmayı dile getiren Paker, çeşitli yerlerinden yaralandığını belirterek, “Parmağım kırıldı, diğerinde kesik var. Kalçama sekiz dikiş atıldı, ayak parmağımda hasar var. Evim harabeye döndü. Her şeyim suya kapıldı, birikimlerim yok oldu” diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan Paker, “Çocuklarımla tek başımayım. Lütfen bana yardım etsinler. Şu ana kadar her şeyi kendi başıma yapmaya çalıştım ama artık gücüm kalmadı” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Altan Öymen'in Cenaze Programı Belli Oldu Altan Öymen'in Cenaze Programı Belli Oldu
O Evler Tehlikede! Tahliye Kararı Verildi: Son 30 Gün Süre... O Evler Tehlikede! Tahliye Kararı Verildi
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Öneri! 'Cumhurbaşkanının Yardımcılarından Biri Kürt, Diğeri Alevi Olsun' 'Cumhurbaşkanının Yardımcılarından Biri Kürt, Diğeri Alevi Olsun'
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat
Tuncer Bakırhan'dan Eleştirilere Yanıt: 'Sen Bunu Dün Yaşadın, Biz Yıllardır Yaşıyoruz' Tuncer Bakırhan'dan Eleştirilere Yanıt: 'Sen Bunu Dün Yaşadın, Biz Yıllardır Yaşıyoruz'
Milletvekilleri Dayanamadı: AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi