Ankara’da Dehşet Anları! Camlar Patladı, Evi Su Bastı… Annenin Feryadı Yürek Dağladı

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Çağla Apartmanı’nın alt katındaki bir daireyi sular altında bıraktı. Sel sırasında evde bulunan Asuman Paker ve 10 yaşındaki kızı E.T., mahsur kaldı. Olayda apartman duvarlarının çökmesiyle birlikte büyük panik yaşandı.

'ÇALIŞIRKEN CAM PATLADI'

Kendi imkanlarıyla kızını kurtarmayı başaran anne Asuman Paker, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. İşten yeni döndüğünü belirten Paker, “Kızımla birlikte evdeydim. Yağmur aniden bastırdı, çıkmamız gerektiğini söylediler. Tam çıkmaya çalışırken cam patladı ve su bir anda içeri doldu. Eşyalar savruldu, su boyumu geçti. Kızımı alıp duvarlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı” dedi.

'KALÇAMA SEKİZ DİKİŞ ATILDI'

Anne ve kızı, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede geceyi geçirip sabah saatlerinde taburcu edildi. Yaşadığı travmayı dile getiren Paker, çeşitli yerlerinden yaralandığını belirterek, “Parmağım kırıldı, diğerinde kesik var. Kalçama sekiz dikiş atıldı, ayak parmağımda hasar var. Evim harabeye döndü. Her şeyim suya kapıldı, birikimlerim yok oldu” diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan Paker, “Çocuklarımla tek başımayım. Lütfen bana yardım etsinler. Şu ana kadar her şeyi kendi başıma yapmaya çalıştım ama artık gücüm kalmadı” dedi.

Kaynak: İHA