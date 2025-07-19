Altan Öymen'in Cenaze Programı Belli Oldu

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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti. Siyasi isimlerden Öymen için art arda taziye mesajları gelirken, eski CHP liderinin cenaze programı da belli oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir açıklama yaparak Altan Öymen'in 21 Temmuz'da TBMM ve CHP Genel Merkezi'ndeki törenle anılacağını, ardından 22 Temmuz Salı günü de İstanbul'da toprağa verileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada "Eski başkanlarımızdan Altan Öymen'in naaşı 21 Temmuz Pazartesi günü Ankara'ya getirilerek TBMM ve CHP Genel Merkezi'nde tören yapılacaktır. 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da toprağa verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi