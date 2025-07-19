Altan Öymen İçin Art Arda Başsağlığı Mesajları

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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün 93 yaşında hayatını kaybetti. Öymen'in vefatının ardından siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu üzüntüyü vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Partimizin Genel Başkanlığını yapmış Sayın Altan Öymen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gazetecilik yaptığı dönemde milletimizin haber alma özgürlüğüne, Bakanlık yaptığı dönemde Devletimize, Genel Başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında hem Cumhuriyet Halk Partisine hem de siyaset kurumuna büyük katkıları ve hizmetleri olan, iyi bir devlet adamı; aynı zamanda iyi bir entelektüel olan Genel Başkanımıza, Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun" mesajını paylaştı.

Partimizin Genel Başkanlığını yapmış Sayın Altan Öymen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Gazetecilik yaptığı dönemde milletimizin haber alma özgürlüğüne,

Bakanlık yaptığı dönemde Devletimize,

Genel Başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında hem Cumhuriyet Halk Partisine hem… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 19, 2025

ÖMER ÇELİK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öymen için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen’e Allah’tan rahmet diliyoruz.



Değerli ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 19, 2025

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanlarından, gazetecilikten siyasete uzanan onurlu duruşuyla hepimize örnek olan Altan Öymen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine ömrünü adamış bir aydını, saygın bir devlet insanını kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanlarından, gazetecilikten siyasete uzanan onurlu duruşuyla hepimize örnek olan Altan Öymen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine ömrünü adamış bir aydını, saygın bir devlet… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 19, 2025

GÖKAN ZEYBEK

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, paylaşımında, "Bu fotoğraf, 19 Mart darbesinin ardından o soğuk Saraçhane günlerinden... Ciddi sağlık sorunlarına rağmen yanımızdan bir an olsun ayrılmayan, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen’in sarsılmaz direnci, iradesi bizlere umut ve güç verdi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında dimdik durdu. Ancak ne yazık ki, Sayın Öymen’in sağlık durumu kritik. Entübe edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dualarımız, yüreğimiz onunla. Bir an önce sağlığına kavuşmasını yürekten diliyorum." diye yazdı.

Bu fotoğraf, 19 Mart darbesinin ardından o soğuk Saraçhane günlerinden...



Ciddi sağlık sorunlarına rağmen yanımızdan bir an olsun ayrılmayan, önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen’in sarsılmaz direnci, iradesi bizlere umut ve güç verdi.



Genel Başkanımız Sayın… pic.twitter.com/9wmGPuMd4R — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 19, 2025

MUHARREM İNCE

Geçtiğimiz haftalarda Memleket Partisi'ni kapatma kararı alarak yeniden CHP'ye geçen Muharrem İnce de Altan Öymen'le geçmişte çekildiği bir kareyi paylaştı. İnce, "Eski Genel Başkanımız, değerli gazeteci, siyasetçi, kıymetli insan Altan Öymen ağabeyimizi kaybettik. Ülkemize ve partimize önemli hizmetleri olan Sayın Altan Öymen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Eski Genel Başkanımız, değerli gazeteci, siyasetçi, kıymetli insan Altan Öymen ağabeyimizi kaybettik. Ülkemize ve partimize önemli hizmetleri olan Sayın Altan Öymen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/OJZZS7CAiz — Muharrem İNCE (@vekilince) July 19, 2025

FAİK ÖZTRAK

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Önceki Genel Başkanlarımızdan Sn. Altay Öymen'i kaybettik... Gazeteci, milletvekili, bakan... ama en çok da insan... Sadece CHP Altan Abisini kaybetmedi, Türkiye önemli bir değerini yitirdi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve büyük CHP ailemize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Unutulmayacak..." diyerek başsağlığı diledi.

ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Üzüntümüz büyük… Çok değerli Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’i kaybettik. Hem Türk siyasetinde hem de basın dünyasında derin izler bırakmış, örnek bir devlet ve fikir insanıydı. Ailesinin, partimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." diye yazdı.

Üzüntümüz büyük…



Çok değerli Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen’i kaybettik.



Hem Türk siyasetinde hem de basın dünyasında derin izler bırakmış, örnek bir devlet ve fikir insanıydı.



Ailesinin, partimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/s47d38tonz — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 19, 2025

İBRAHİM ARSLAN

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partimizin önceki Genel Başkanlarından, usta gazeteci ve yazar #AltanÖymen ’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Altan Öymen, yaşamı boyunca demokrasiden, özgür basından ve halkın çıkarlarından asla taviz vermeyen bir duruşun simgesi oldu. Hem siyasette hem gazetecilikte örnek alınacak bir Cumhuriyet aydınıydı. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, partimize ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Işığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Mekânı cennet olsun." dedi.

Cumhuriyet Halk Partimizin önceki Genel Başkanlarından, usta gazeteci ve yazar #AltanÖymen ’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Altan Öymen, yaşamı boyunca demokrasiden, özgür basından ve halkın çıkarlarından asla taviz vermeyen bir duruşun simgesi oldu. Hem siyasette hem… pic.twitter.com/2411CXHFY2 — İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) July 19, 2025

ENGİN ALTAY

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Zor günlerimizde Genel Başkanımız, duayen gazeteci, örnek bir aydın Altan Öymen’i kaybettik. Ömrünü demokrasiye, özgür basına ve Cumhuriyet değerlerine adamış bir Cumhuriyet neferiydi. Genel Başkanlığıyla partimize, aydın kişiliğiyle hepimize ışık tuttu. Saygıyla, minnetle…" diye yazdı.

Zor günlerimizde Genel Başkanımız, duayen gazeteci, örnek bir aydın Altan Öymen’i kaybettik.



Ömrünü demokrasiye, özgür basına ve Cumhuriyet değerlerine adamış bir Cumhuriyet neferiydi.



Genel Başkanlığıyla partimize, aydın kişiliğiyle hepimize ışık tuttu.



Saygıyla, minnetle… pic.twitter.com/OhLGSpQfn3 — Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 19, 2025

CANAN KAFTANCIOĞLU

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Altan Öymen'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Çok değil daha iki hafta öncesinde kitap alışverişi yapmıştık karşılıklı. Partimizin Genel Başkanı, tanıyan tanımayan herkesin Altan Abisi, entelektüel bir beyefendiyi kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Ailesinin, büyük ailemizin kısacası hepimizin başı sağ olsun…" diye yazdı.

Çok değil daha iki hafta öncesinde kitap alışverişi yapmıştık karşılıklı:(

Partimizin Genel Başkanı, tanıyan tanımayan herkesin Altan Abisi, entelektüel bir beyefendiyi kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyim.

Ailesinin, büyük ailemizin kısacası hepimizin başı sağ olsun…… pic.twitter.com/Kv5z0PX8F8 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 19, 2025

MURAT ÇAM

CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, "Siyasi duruşu, naifliği, Cumhuriyet Devrimi'ne bağlılığıyla demokrasi tarihimizde silinmez izler bırakarak ebediyete intikal eden Önceki Dönem Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve bütün Cumhuriyet sevdalılarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) July 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi