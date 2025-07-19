Altan Öymen Kimdir, Kaç Yaşında? Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

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CHP eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'in vefat etmesinin ardından Altan Öymen kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Gazetecilik ve siyaset dünyasında uzun yıllar etkin olan Altan Öymen, Türkiye'nin önde gelen basın figürlerinden biri olarak bilinir. Peki, Altan Öymen kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli? Altan Öymen neden öldü, hastalığı neydi?

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Alınan bilgilere göre, Altan Öymen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kısa süre önce hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Öymen, entübe edilmişti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta gazeteci ve siyasetçi, bugün yaşamını yitirdi.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul’da doğan Altan Öymen aslen Trabzonludur. Ailesinin Ankara’ya taşınmasının ardından eğitim hayatına burada devam eden Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

GAZETECİLİĞE 1950’DE BAŞLADI

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak adım atan Öymen, ilerleyen yıllarda Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi gazetelerde muhabir, yazar, başyazar ve yönetici olarak görev yaptı. 1962-1966 yılları arasında Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevini üstlendi. 1972’de kurduğu ANKA Haber Ajansı’nı 1979 yılına kadar yönetti.

SİYASİ KARİYERİ: CHP GENEL BAŞKANLIĞINA KADAR YÜKSELDİ

Altan Öymen’in siyasete adımı 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliği ile başladı. 1977 ve 1995 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1999 yılında CHP 27. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan seçildi. Bu görevini yaklaşık 15 ay sürdürdükten sonra 2000 yılında düzenlenen kurultayda görevi Deniz Baykal’a devretti. Öymen ayrıca bir dönem Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevinde de bulundu.

BASIN VE SİYASET DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Gazetecilikteki ilkeli duruşu ve siyasetteki etkili rolüyle tanınan Altan Öymen, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran isimler arasında yer aldı. Vefatının ardından pek çok siyasi isim ve gazeteci başsağlığı mesajları paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi