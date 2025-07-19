Altan Öymen Hayatını Kaybetti

Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda olan eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

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Altan Öymen Hayatını Kaybetti
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Altan Öymen'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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