Diyarbakır'da Kan Donduran Olay! '4 Çocuğa Dışkı Yedirildiği' İddiasıyla İlgili 1 Gözaltı

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Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği yönündeki haberler infial yarattı. Kısa sürede yayılan sosyal medya paylaşımlarının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çocukların ağabeyi olduğu belirtilen 25 yaşındaki H.A. "kötü muamele" suçlamasıyla gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaya konu olan çocukların devlet korumasına alındığını bildirmişti. Açıklamada, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer almıştı.







Kaynak: AA