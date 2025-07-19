Mola Tesisinde Skandal: 14 Yaşındaki Çocuğu Darbedip Zorla Çalıştırdılar

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Adana’nın Pozantı Otoyolu üzerindeki bir mola tesisinde, 14 yaşındaki bir çocuğun zorla çalıştırılıp darp edildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin yayılmasının ardından Adana Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı.

10 GÜN ZORLA ÇALIŞTIRILDI

Valilik, 17 Temmuz'da polis merkezine başvuran bir vatandaşın, 2011 doğumlu oğlu T.B.’nin 15 gün önce mola tesisindeki bir iş yerinde çalışmaya başladığını, son 10 gündür ise zorla çalıştırılıp alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirttiğini bildirdi.

DEHŞET KAMERADA

Valiliğin açıklamasına göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede, çocuğun çalıştırıldığı iş yerinin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerden 2008 doğumlu B.B.K., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 1980 doğumlu ve suç kaydı bulunan M.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA