Eski Sevgiliye Aile Yardımıyla İşkence: Kulağını ve Burnunu Kopardılar! Dehşet Anlar Kamerada

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Ankara’da yaşanan dehşet verici olayda, evli bir kadının eski sevgilisi M.A.'ya işkence yapılmasına neden olduğu iddia edildi. İddiaya göre kadın, ailesi babasından ve ağabeyinden yardım alarak M.A.'yı tuzağa düşürdü ve ağır şekilde darp ettirdi.

O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Aydın'da yaşayan evli kadın ile M.A. arasında daha önce duygusal bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından kadın, sevgilisiyle birlikte başka bir kente taşındı. Ancak ikili arasında çıkan anlaşmazlık sonrası kadın, Ankara’daki ailesinin yanına döndü. Kadının ağabeyi ve babası, M.A. ile yüz yüze görüşmek bahanesiyle onu Ankara’ya davet etti. M.A.'nın daveti kabul etmesinin ardından, baba ve ağabey tarafından alıkonularak tenha bir bölgeye götürüldüğü iddia edildi. Burada ağır işkenceye maruz kalan M.A.’nın kulağı ve burnu ciddi şekilde zarar gördü. O anlar ise saldırganlar tarafından videoya çekildi.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan M.A.'nın, burada da kadın tarafından şikayetçi olmaması yönünde tehdit edildiği öne sürüldü.

İŞKENCEDEN SONRA AİLEYLE BULUŞMUŞ

Olay sonrası ortaya çıkan bir başka görüntüde ise M.A.’nın, işkenceye uğramasının ardından sevgilisinin ailesiyle bir araya geldiği anlar yer aldı. Görüntülerde, M.A.’nın evlilik hazırlıkları kapsamında aile ziyareti yaptığı ve başına gelen olayları aileyle paylaştığı görüldü.

Kaynak: İHA