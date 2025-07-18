Ankara'da Korkutan Yangın! 2 Kişi Kurtarıldı

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Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde, 14 katlı bir binanın 9’uncu katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında binada mahsur kalan Mükerrem Sarı ve Enes Sarı, itfaiyenin merdivenli aracıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.