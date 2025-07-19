Mehmet Murat Çalık, Hastanenin 11. Katına Alındı: Ailesinden İlk Tepki Geldi

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez yendiği kanserin ardından sağlık durumunun yeniden ciddileşmesiyle 21 kilo kaybetti. Geçtiğimiz günlerde de lenfoma şüphesiyle anjiyo olup yeniden cezaevine gönderilen Çalık için Adli Tıp Kurumu’ndan tepki çeken bir karar geldi. Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık'ın tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrar yapılmasını istedi.

Yeniden hastaneye sevk edilen Murat Çalık’ın dün akşam maskeli bir şekilde hastanenin mahkumlar koğuşunda görüntülenip annesi Gülseren Çalık'ın da gece boyunca hastane önünde bekleyerek oğluna el salladığı görüntüler yürekleri yaraladı.

'BİZ GÖRMEYELİM DİYE ALDILAR'

Acılı ailesinin hastane önündeki bekleyişi sürerken, Mehmet Murat Çalık'ın kaldığı hastanedeki yeri değiştirildi. Çalık, hastanenin birinci katında kalırken, 11. katına alındı. Çalık ailesi, "Birinci katın camından onu görüyorduk, görmeyelim diye aldılar" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi