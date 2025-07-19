Cumhurbaşkanı'ndan Altan Öymen İçin Başsağlığı Mesajı

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Akciğer kanseri teşhisi konulan ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden 93 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti.

Öymen’in ölüm haberi sonrasında siyasi isimlerden ilk mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı “Vefatını üzüntüyle öğrendim” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum” dedi.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Türk basınının ve siyasetinin önde gelen isimlerinden Altan Öymen, 20 Haziran 1932’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öymen, ailesinin Ankara’ya yerleşmesiyle birlikte ilk ve ortaöğrenimini başkentte tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Öymen, daha öğrencilik yıllarında adım attığı gazetecilik mesleğinde kısa sürede dikkat çekti.

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başlayan Öymen, ilerleyen yıllarda Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi gazetelerde çeşitli görevlerde bulundu.

1962-1966 yılları arasında Almanya'nın Bonn kentinde Türkiye Büyükelçiliği’nde Basın Ataşesi olarak görev yaptı. 1972’de kendi kurduğu Anka Haber Ajansı’nı 1979’a kadar yönetti.

Siyasi yaşamına ise 1961 yılında Kurucu Meclis üyesi olarak adım atan Öymen, 1977 ve 1995 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. 1999 yılında CHP’nin 27. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa seçilen Öymen, bu görevini yaklaşık 15 ay yürüttü. 2000 yılında yapılan kurultayda görevi Deniz Baykal’a devretti.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi