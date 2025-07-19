MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Öneri! 'Cumhurbaşkanının Yardımcılarından Biri Kürt, Diğeri Alevi Olsun'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birkaç ay önce partisinin milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda, Türkiye’de kardeşlik ve milli bütünlüğü güçlendirecek dikkat çekici bir öneride bulundu. halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bahçeli, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun” diyerek, Kürtler ve Alevilerin bürokraside dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ'NİN 'ALEVİ' ADIMLARI

Bahçeli’nin Alevilere yönelik hassasiyeti daha önce de gündeme gelmişti. Üç yıl önce Alevi açılımı yapan MHP lideri, “Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır” açıklamasında bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın aldığı bir araziyi Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ederek, burada bir cemevi ve külliye inşa ettirdi.

Geçen yıl 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle DEM Parti’ye diyalog çağrısı yapan Bahçeli, son toplantısında da milli birlik ve kardeşlik mesajlarını yineledi. MHP liderinin bu önerisi, Türkiye’deki farklı toplumsal kesimlerin temsiline yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: halktv.com.tr