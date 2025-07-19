Milletvekilleri Dayanamadı: AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi

AKP'nin Kızılcahamam kampı geride kaldı ancak konuşulmaya devam ediyor. Kulislerde konuşulanlara göre, kampta 'alkış' krizi çıktı. AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli ayakta alkışlayınca, bazı vekiller, "Neden durmadan ayağa kalkıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

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Milletvekilleri Dayanamadı: AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi
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AKP’nin geleneksel Kızılcahamam kampı sona erdi ancak kamp sırasında yaşanan “alkış krizi” kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Nefes gazetesinde yer alan iddiaya göre, kampın açılış konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sık sık ayakta alkışlayan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partililer arasında rahatsızlık yarattı. Akbaşoğlu’nun neredeyse her beş dakikada bir Erdoğan’ı ayakta alkışlaması üzerine diğer milletvekilleri ve katılımcılar da aynı şekilde kalkmak durumunda kaldı. Bu durumun kamp boyunca süregelmesi, bazı vekillerin tepkisine neden oldu.

Milletvekilleri Dayanamadı: AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ayakta Alkışlama' Krizi - Resim : 1

'NEDEN DURMADAN AYAĞA KALKIYORUZ?'

Kamp kulislerinden yansıyanlara göre, bazı milletvekilleri duruma ilişkin, “Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanını sürekli ayakta alkışlıyor diye biz de bunu yapmak zorunda değiliz. Neden durmadan ayağa kalkıyoruz? Bu görüntüleri televizyonda izleyen vatandaşlar hoş karşılamıyor” şeklinde eleştirilerde bulundu. Tepkilerin ardından parti büyüklerinin devreye girerek, adabınca uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Nitekim kampın ikinci gününde Erdoğan’ın konuşması sırasında vekillerin sadece oturdukları yerden alkışladıkları gözlendi.

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Kaynak: Nefes

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