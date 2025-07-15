AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda milletvekillerine seslendi. Terörle mücadelede gelinen noktanın şehitler ve gazilerin fedakârlığıyla sağlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplumda yanlış algılara izin vermeyin, sahaya inin” talimatı verdi. Pazarlık iddialarını ise “tamamen yalan” diyerek yalanladı.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
Son Güncelleme:
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünsal Ergel/ANKARA

AK Parti’nin geleneksel Kızılcahamam Kampı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine dikkat çeken mesajlar verdi. Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktayı “şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarıyla” sağlandığını vurguladı ve milletvekillerinden bu süreci toplumda doğru anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye’nin kıymetini halka en iyi şekilde siz anlatacaksınız” diyerek, Meclis’in tatile gireceği dönemde milletvekillerinin sahada aktif olmasını istedi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÖZEL VURGU

Milletvekillerine, süreçle ilgili özellikle şehit ailelerini ve gazileri rencide edecek hiçbir adımın atılmayacağını anlatmaları talimatını veren Erdoğan, “Bu mücadelede en hassas olduğumuz konu, şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizin onurudur” dedi.

'PAZARLIK İDDİALARI YALANDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin kamuoyunda yaymaya çalıştığı “terörle mücadelede pazarlık yapıldığı” veya “anayasa değişikliği ve seçim hesabı üzerinden bu süreçlerin yürütüldüğü” iddialarının ise tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

'YANLIŞ ALGILARI SİZ DÜZELTECEKSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden, Meclis tatilinde de illerine dönerek, sahada birebir temaslarla yanlış algıları düzeltmelerini ve toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalışmaları sürdürmelerini istedi.

AK Parti kaynakları, Kızılcahamam’da verilen bu mesajların parti teşkilatları ve milletvekilleri için yeni dönem saha çalışmalarına yön vereceğini belirtti.

Askerlik Çağına Gelmiş PKK'lılar Ne Olacak? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Çok Konuşulacak Cevap... Ankara Kulislerinden SızdıAskerlik Çağına Gelmiş PKK'lılar Ne Olacak? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Çok Konuşulacak Cevap... Ankara Kulislerinden SızdıSiyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da Vatandaşlara SeslendiCumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da Vatandaşlara SeslendiGüncel

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam AKP
Son Güncelleme:
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki Çocuk Ölümlerini İşaret Etti... 'Sistematik Bir Hal Aldı' Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki Çocuk Ölümlerini İşaret Etti... 'Sistematik Bir Hal Aldı'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat