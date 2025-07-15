AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat

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Ünsal Ergel/ANKARA

AK Parti’nin geleneksel Kızılcahamam Kampı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine dikkat çeken mesajlar verdi. Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktayı “şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarıyla” sağlandığını vurguladı ve milletvekillerinden bu süreci toplumda doğru anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye’nin kıymetini halka en iyi şekilde siz anlatacaksınız” diyerek, Meclis’in tatile gireceği dönemde milletvekillerinin sahada aktif olmasını istedi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÖZEL VURGU

Milletvekillerine, süreçle ilgili özellikle şehit ailelerini ve gazileri rencide edecek hiçbir adımın atılmayacağını anlatmaları talimatını veren Erdoğan, “Bu mücadelede en hassas olduğumuz konu, şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizin onurudur” dedi.

'PAZARLIK İDDİALARI YALANDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin kamuoyunda yaymaya çalıştığı “terörle mücadelede pazarlık yapıldığı” veya “anayasa değişikliği ve seçim hesabı üzerinden bu süreçlerin yürütüldüğü” iddialarının ise tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

'YANLIŞ ALGILARI SİZ DÜZELTECEKSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden, Meclis tatilinde de illerine dönerek, sahada birebir temaslarla yanlış algıları düzeltmelerini ve toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalışmaları sürdürmelerini istedi.

AK Parti kaynakları, Kızılcahamam’da verilen bu mesajların parti teşkilatları ve milletvekilleri için yeni dönem saha çalışmalarına yön vereceğini belirtti.