Abdullah Gül ve Kral Charles Aynı Karede

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Oxford Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren merkez, İslam dünyası üzerine yaptığı akademik çalışmalarla biliniyor.

Oxford’daki yerleşkede düzenlenen kutlamaya, farklı ülkelerden akademisyenler, kanaat önderleri ve devlet yetkilileri katılım sağladı. Etkinlikte Britanya Kralı III. Charles da hazır bulundu.

Etkinlik sırasında Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül, Kral III. Charles ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gül ayrıca merkezin Mütevelli Heyeti toplantısında da yer aldı.

Gül, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

