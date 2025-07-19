Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS Paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarına ilişkin X platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi