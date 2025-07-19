Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 YKS sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS Paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarına ilişkin X platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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