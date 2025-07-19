Vefatı Duyuruldu, Duygusal Anlar Yaşandı, Fatiha Okundu! Meclis Çalışmalarına 'Altan Öymen' Düzenlemesi

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Ünsal Ergel/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen’in vefat haberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda üzüntüyle karşılandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, acı haberi Genel Kurul’da milletvekillerine duyurdu.

Bingöl, konuşmasında duygulandığını ifade ederek, “Altan Ağabey çok iyi bir insandı, iyi bir gazeteciydi, ilkelerinden asla taviz vermedi. Türkiye önemli bir değerini yitirdi. Başımız sağ olsun” dedi.

VEKİLLER FATİHA OKUDU

Altan Öymen’in vefatı üzerine söz alan Yenilikçi ve Yurtseverler Grubu (Yeniyol) Başkanvekili Selçuk Özdağ ise Öymen’in hem siyasi hayatı hem de gazeteciliğiyle örnek bir kişilik olduğunu vurguladı. Özdağ, “Altan Öymen gibi değerli siyasetçilerin Türk siyasetinde çoğalmasını temenni ediyorum. Meclis’i bir Fatiha okumaya davet ediyorum” diyerek Genel Kurul'u Öymen için dua etmeye çağırdı.

PARTİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da söz alarak, Öymen’in hem siyaset hem basın alanında öncü bir isim olduğunu belirtti. Kavuncu, “Türk siyaseti çok kıymetli bir değerini kaybetti. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Öymen’i “aydın, gazeteci ve yakın siyasi tarihimizin önemli tanığı” olarak niteledi. Öymen’in kitaplarının, Türkiye’nin siyasal geçmişini anlamak isteyen herkes için önemli kaynaklar sunduğunu belirten Akçay, özellikle “Öfkeli Yıllar”, “Ve İhtilal” ve “Umutlar ve İdamlar” kitaplarını hatırlattı.

DEM Parti adına konuşan Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Altan Öymen’in hem siyasetteki duruşuyla hem de gazeteci kimliğiyle derin izler bıraktığını söyledi. Koçyiğit, “DEM Parti olarak başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun” dedi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLEBİLİR

Bu arada kalan kanunların tamamlanması için yaz tatili öncesi aralıksız çalışma kararı alan Meclis, Öymen’in cenazesi için ara vermeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin siyasi parti grupları arası görüşmeler devam ederken, cenaze programının belli olmasının ardından Meclis çalışmalarına 1 günlük ara verilmesi planlanıyor.