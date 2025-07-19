O Evler Tehlikede! Tahliye Kararı Verildi: Son 30 Gün Süre...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski olan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Risk altındaki evlerin boşaltılması için 30 gün süre verildi.

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O Evler Tehlikede! Tahliye Kararı Verildi: Son 30 Gün Süre...
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı verildi. AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları göz önüne serildi.

Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği belirtildi. Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

O Evler Tehlikede! Tahliye Kararı Verildi: Son 30 Gün Süre... - Resim : 1

'MAĞDURİYET YAŞATMAYACAĞIZ'

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı. Vatandaşlara sürecin detayları aktarılırken, taşınma sürecinde devletin sağlayacağı destekler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri, riskli yapıların yıkımı ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına sürecin dikkatle yürütüleceğini belirtti. Tahliye kararının alınmasında vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

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Kaynak: İHA

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