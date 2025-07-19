Kumluca’da İhmal Sel Getiriyor

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’nın Kumluca ilçesinde her yıl yaşanan sel baskınlarının temel nedenlerinden birinin, tamamlanamayan veya hiç başlatılamayan dere ıslah projeleri ve hayata geçirilemeyen gölet yatırımları olduğunu belirterek, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Kumluca’da İhmal Sel Getiriyor
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’nın Kumluca ilçesinde her yıl yaşanan sel baskınlarını Meclis gündemine taşıdı. Kaya sellerin temel nedenlerinden birinin, tamamlanamayan veya hiç başlatılamayan dere ıslah projeleri ve hayata geçirilemeyen gölet yatırımları olduğunu belirtti.

SERALAR SU ALTINDA KALIYOR

Üleşik Deresi, Hacıveliler Mahallesi’ndeki Göksu Deresi, Baysı Deresi, Mavikent Mahallesi’ndeki Yapraklı 2. Etap Çayı ve Salur Mahallesi’ndeki Boğaz Deresi gibi birçok dere yatağında ya ıslah çalışmalarının başlatılmadığını aktaran Kaya “Bu durum, her yoğun yağış sonrası üreticilerimizin seralarının yeniden su altında kalmasına yol açmaktadır” dedi.

CHP’li Kaya, yıllardır başlanamayan Sarıkavak Mahallesi’ndeki Kömür Ocağı Göleti ve Beykonak Mahallesi’ndeki Kanlıböngeç Göleti projelerinin yalnızca taşkınları önlemekle kalmayacağını, aynı zamanda tarımsal sulamaya da katkı sağlayacağını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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