Hakkari’de 3 Gündür Kayıp Olarak Aranan 14 Yaşındaki Rojda’dan Sevindiren Haber! Bulundu

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Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde yaşayan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş, 16 Temmuz’da evine dönmemiş, Rojda’yı bir süre köy çevresinde arayan ailesi, bulamayınca durumu jandarmaya bildirmişti.

TÜM KÖYDE ARANIYORDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlatmıştı.

ÇANTA İZİ DİKKAT ÇEKTİ

Arama sırasında, Rojda Asmin’e ait olduğu düşünülen bir çanta bulunmuş, içinde kimlik, kıyafet ve bazı kişisel eşyaların yer aldığı çanta, bir odunlukta tespit edilmişti.

BİR EVDE BULUNDU

Köy ve çevresindeki evler, ağaçlık alanlar ve dere yataklarında titizlikle yürütülen arama çalışmaları bugün sonuç verdi. 3 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş, Çukurca ilçe merkezinde bir evde bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Sağ olarak bulunan Rojda’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA