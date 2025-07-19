Yine Gıda Yine Sahtekarlık! Böyle Skandal Görülmedi! Yoğurttan Çıkan ‘Pes’ Dedirtti

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdalara ilişkin denetimleri sürerken, vatandaşların ortaya çıkardıkları skandallara bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep’te köy yoğurdu alan bir vatandaş, yoğurdu açtığında hayatının şokunu yaşadı. Yoğurdun üzerindeki kaymağı inceleyen ve şüphelenen vatandaş, kaymağı suyla yıkadı.

KAYMAK PLASTİK ÇIKTI

Yoğurdu üzerindeki kaymağın plastik olduğu ortaya çıktı. Karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla kaydeden kadının çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada görüntüye “Mikro plastiğini çok kaçırmışlar”, “Manda sütünden muşamba yapmışlar bravo”, “Yağlı boyanın kurumuş tarafını kaymak diye mi koymuşlar”, “Jöle koymuşlar” gibi yorumlar yapıldı.