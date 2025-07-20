Şanlıurfa'da Feci Kaza: 11 Tarım İşçisi Yaralı
Şanlıurfa Siverek'te Viranşehir karayolunda, tarım işçilerini taşıyan iki pikap çarpıştı. Kazada 11 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Siverek karayolunda Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Siverek kırsalına domates toplamaya giden ve işten dönüş yolunda olan tarım işçilerini taşıyan, plakaları henüz öğrenilemeyen iki pikap kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki işçiler yola savruldu. Kazada Müjgan Doğan (22), Zilan Doğan (18), Esmanur Kayaalp (16), Rahime Kayaalp (15), Büşra Doğan (17), Eylül İçin (15), Sedanur Sar (17), Büşra İçin (19), Ramira Ertsç (43), Birgül Akın (17) ve Emine Sarı (19). Yaralandı
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ve bazıları da kendi imkânlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA