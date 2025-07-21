Şeref Arpacı'dan Sağlık İsyanı, 'Denizli'de Modern Hastane Yok'

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CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada Sağlık Bakanlığı bürokratlarına Denizli’nin hastane sorununu ve verilen sözleri hatırlattı. Arpacı, “Sağlık Bakanımızın geçen ay Denizli ziyaretinde verdiği sözleri ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum: ‘Şehir hastanesinin altı sene önce temelleri atıldı, hâlâ yapılmadı. Denizli'nin en büyük ihtiyacı şu anda şehir hastanesidir.’ Bu sözlerin takipçisi olacağımı bildiriyorum” dedi.

'HER AN YIKILABİLİR'

CHP Denizli Milletvekili Arpacı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Denizli'nin şu anda en büyük problemi Denizli'de modern bir hastanenin olmamasıdır. Mevcut devlet hastanemiz, 1970'li yıllarda yapılmış ve hâlâ o günün şartlarına göre hizmet etmektedir hem hastalarımız kötü servis almakta hem de çalışan personel çok zorluk yaşamaktadır. Ayrıca, deprem riskinden dolayı da her an yıkılabilir. Sağlık Bakanımızın geçen ay Denizli ziyaretinde verdiği sözleri ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum: ‘Şehir hastanesinin altı sene önce temelleri atıldı, hâlâ yapılmadı. Denizli'nin en büyük ihtiyacı şu anda şehir hastanesidir.’ Bu sözlerin takipçisi olacağımı bildiriyorum. Önümüzdeki dönemde, bütçe döneminde gerekli yatırımların yapılması için ödeneğin ayrılması gerektiğini de buradan tekrar etmek istiyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi